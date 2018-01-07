محافظ تعز وعددا من المسؤولين يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية

أدى اليمين الدستورية امام الرئيس عبدربه منصور هادي ،اليوم الاحد، محافظ تعز الدكتور أمين احمد محمود بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة تعز.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية توحيد العمل والجهود المجتمعية بمحافظة تعز لتتمكن من تجاوز المعاناة التي تواجهها المدينة منذ سنوات مضت لصمودها وبسالة ابناءها ومواقفهم المشرفة في مواجهة قوى التمرد والطغيان من المليشيا الحوثية الإيرانية.

مشيرا إلى ان "ان ساعة النصر قد حانت لتطهير بلدنا من دنس تلك الجماعات المارقة التي أثخنت الجراح في جسد الوطن الطاهر".. لافتا الى أهمية تحديد الرؤى وتوحيد الصف لاختزال الوقت في تحقيق الانتصارات والغايات المرجوة التي يتطلع اليها الجميع.

واكد رئيس الجمهورية ،على أهمية إيلاء تعز جل الرعاية والاهتمام لما تمثله من اهمية ومكانة في خارطة اليمن وتعزيز مساره.

كما أدى اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية ،اليوم، الدكتور عبدالغني نصر الشميري وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لليمن لدى جمهورية إندونيسيا.

وأدى اليمين الدستورية، امام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية كلاً من صلاح مسلم باتيس ،وعبدالخالق عبدالمجيد عبده، وعبدالله عِوَض علي العوبثاني وذلك بمناسبة تعيينهم أعضاء في مجلس الشورى.