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المليشيات تعترف رسميا بانهيار مقاتليها.. و«الصماد» يستنجد بالتجنيد الإجباري(وثيقة)

الأحد 07 يناير 2018 11:24 ص الصحوة نت - متابعات:-
المليشيات تعترف رسميا بانهيار مقاتليها.. و«الصماد» يستنجد بالتجنيد الإجباري(وثيقة) ملسحون حوثيون في قبضة الجيش الوطني - ارشيفية

أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على لسان رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» صالح الصماد، بالانهيارات الكبيرة التي لحقت بصفوفها في الفترة الأخيرة، إثر الانتصارات المتتالية للجيش الوطني في محافظات الجوف والبيضاء وشبوة.

وكشف الصماد في رسالة إلى رئيس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية» محمد علي الحوثي، أن الميليشيات منيت بانهيارات متتالية في جبهات القتال خصوصا في جبهة الساحل الغربي والجوف، بسبب الغارات المكثفة لمقاتلات التحالف العربي والتحشيد المستمر لقوات الشرعية، مطالباً إياه بفرض التجنيد الإجباري على طلاب المدارس والجامعات واستقطابهم للجبهات.

وطلب الصماد في الرسالة ضرورة إنزال لجان خاصة من المشرفين للمدارس والجامعات وحث المعلمين على تشجيعهم على الالتحاق بالميليشيات مقابل راتب شهري، لمواجهة قوات الشرعية والتصدي لزحفها.

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