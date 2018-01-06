مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة للمليشيا في موزع تعز

قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن طيران التحالف العربي شن غارات عصر اليوم استهدفت مخازن أسلحة للمليشيات الإيرانية شمال منطقة الهاملي، بمديرية موزع ، غرب المحافظة، مما أدى الى تدميرها واشتعال النيران فيها بشكل كامل، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المصدر.

وفي صعيد متصل.. لقي 2 من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية مصرعهم بنيران الجيش الوطني شرق تعز بعد ان دكت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للمليشيا في محيط التشريفات.

وقالت مصادر محلية أخرى إن شخصين وطفل أصيبوا اليوم السبت، جراء قصف المليشيات الانقلابية لمديرية مقبنة غرب تعز ومنطقة الشماسي.

وكانت المليشيا قد أجبرت أهالي قرية الكدمة على النزوح القسري وذلك بالاعتداء عليهم ونهب ممتلكاتهم مما اضطرهم لمغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح.