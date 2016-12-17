إب: قتلى وجرحى إثر كمين استهدف عربة عسكرية تابعة للحوثيين في يريم





سقط 8 مسلحين من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية بين قتيل وجريح إثر كمين نصبته المقاومة الشعبية لطقم عسكري كانوا على متنه مساء أمس في مديرية يريم التابعة لمحافظة إب الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

وقال شهود عيان للصحوة نت" إن أبطال المقاومة الشعبية نصبوا كمينا محكما لطقم يحمل تعزيزات، أمام سوق عراس، ما تسبب في تدمير الطقم وسقوط 8 مسلحين كانوا على متنه بين قتيل وجريح.

وتعد مديرية يريم التابعة لمحافظة إب، البوابة الرئيسية لمرور التعزيزات التابعة للمليشيات القادمة من ذمار وعمران إلى محافظة تعز التي تشهد معارك عنيفة والتي تشكل منطقة استنزاف كبيرة لمقاتلي المليشيات.

تجدر الإشارة أن أبطال المقاومة الشعبية تمكنوا من استهداف العشرات من الأطقم في أوقات سابقة داخل مدينة إب وفي مديريات السياني وذي السفال والضهار والمخادر، الأمر الذي ألحق في صفوف المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وتهدف كمائن المقاومة إلى استنزاف المليشيات وتخفيف الضغط على جبهات تعز، وجبهة مريس بمحافظة الضالع والتي تستميت المليشيات للسيطرة عليهما إلا أنها لم تحرز أي تقدم.





المصدر | الصحوة نت