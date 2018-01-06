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تجدد المواجهات في مديرية ناطع بالبيضاء والمليشيا تقصف المنازل في ذي ناعم والزاهر

السبت 06 يناير 2018 08:10 م الصحوة نت - البيضاء
تجدد المواجهات في مديرية ناطع بالبيضاء والمليشيا تقصف المنازل في ذي ناعم والزاهر

قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء إن معارك عنيفة دارت بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني في مديرية ناطع جنوب البيضاء.

وأضافت المصادر أن جثث المليشيا الحوثية ما زالت مرمية بجبال ووديان الجملية بمنطقة آل العريف بمديرية ناطع، وتكبدت المليشيا الحوثية  خسائر فادحة في الأرواح والعتاد, بعد محاولتها الفاشلة لكسر هجوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقعها في المديرية.

وأوضحت المصادر  أن المقاومة  شنت هجوماً على مواقع  المليشيا الحوثية في انتل ذي مضاحي بمنطقة المسحر بجبهة الحازمية , وتم استهداف المليشيا بقذائف الهاون والرشاشات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

 يأتي هذا فيما قصفت مليشيا الحوثي منازل المواطنين في مديرية ذي ناعم والزاهر بصورة عشوائية.

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