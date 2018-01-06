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إصابة شخصين وطفل بقصف حوثي على تعز والمليشيا تهجر سكان قرية في مقبنة

السبت 06 يناير 2018 07:20 م الصحوة نت - متابعة خاصة
إصابة شخصين وطفل بقصف حوثي على تعز والمليشيا تهجر سكان قرية في مقبنة

قالت مصادر محلية إن شخصين وطفل أصيبوا اليوم السبت، جراء قصف المليشيات الانقلابية لمديرية مقبنة غرب تعز ومنطقة الشماسي.

وأضافت المصادر أن الطفل أصيب جراء استهداف المليشيات لقرية  الكاحب بقذائف المليشيات الانقلابية بمديرية مقبنة.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي قصفت منطقة الشماسي بشكل عشوائي قبل قليل، بقذائف الهاون ما أسفر عن إصابة المواطن حسن محمد علي الشرعبي ومسعد ناجي حسين الضالع.

وتعرضت المنازل في الشماسي لأضرار مادية كبيرة، جراء سقوط 3 قذائف مدفعية ثقيلة.

في السياق.. أجبرت المليشيات العشرات من المهمشين، على النزوح من مناطقهم للتمركز فيها.

وقالت المصادر إن القيادي المتحوث أبو علي العشملي اعتداء على المهمشين في قرية الكدمة ،عزلة القحيفة، وأجبرهم مع مسلحيه على مغادرة منازلهم.

 

 

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