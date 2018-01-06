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تعز.. اللواء 22 يسلم أفرادا من اللواء الى لجنة التحقيق على خلفية قضية الشميري

السبت 06 يناير 2018 06:07 م الصحوة نت - خاص
تعز.. اللواء 22 يسلم أفرادا من اللواء الى لجنة التحقيق على خلفية قضية الشميري

قالت قيادة اللواء 22 ميكا، المتمركز في محافظة تعز، إنها سلمت عددا من الافراد التابعين للواء ، إلى لجنة التحقيق المشكلة للنظر في القضايا الجنائية التي حدثت الأسبوع قبل المنصرم ، مع بيت الشميري، وسط المدينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكدت قيادة اللواء في بلاغ صحفي حصلت "الصحوة نت " على نسخة منه، تعاونها الكامل مع الاجهزة الأمنية والنيابة العامة في تقديم كافة الجهود التي من شأنها تسهيل اجراءات الضبط والتحقيق في القضايا الجنائية التزاماً منها بالدستور والقوانين السائدة ووسائل التعاون بين مؤسسة الأمن والجيش الوطني في تحقيق الأمن للمواطنين وبسط هيبة الدولة.

كما أكدت بأنها الى جانب التزامها القانوني بتسليم المطلوبين على ذمة التحقيقات الى الجهات الرسمة والحرص على سلامة سير العدالة فإنها سوف توقع العقوبات الانضباطية فيمن يثبت ادانته بارتكاب جرائم او مخالفات وبحسب القوانين واللوائح العسكرية، ولا احد فوق القانون.

ودعت قيادة اللواء الإعلاميين إلى التحلي بالمهنية وعدم الزج بالجيش الوطني في المهاترات الاعلامية وتجنبيه الحسابات السياسية كون الجيش مؤسسة وطنية جامعة ولائها المطلق لله وللوطن وللنظام الجمهوري ويتعامل وفق الأطر الرسمية فيما يتعلق بمثل هذه الأحداث.

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