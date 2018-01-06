نائب "ولد الشيخ" يصل صنعاء لبحث استئناف المفاوضات مع الحوثيين

وصل نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، معين شريم، اليوم السبت، إلى العاصمة صنعاء، لبحث سبل استئناف المفاوضات، مع قيادات "الحوثيين".

وذكر مصدر مسؤول في مطار صنعاء ، لوكالة الأناضول، إن شريم وصل المطار قادما من العاصمة الأردنية عمّان.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل إضافية حول ذلك، كما لم يدل المسؤول الأممي بأي تصريح للصحفيين عند وصوله المطار، حسب مراسل الأناضول.

ومن المتوقع أن يلتقي شريم، في وقت لاحق اليوم، بمسؤولين في حكومة الانقلاب لبحث سبل استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية.

وتعتبر هذه هي أول زيارة لشريم، للعاصمة صنعاء، منذ تعيينه في منصبه كنائب لولد الشيخ، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويأتي وصول المسؤول الأممي إلى صنعاء، ضمن الجهود الدولية التي تبذلها الأمم المتحدة، و العديد من الدول الفاعلة، بهدف إعادة الأطراف اليمنية المتصارعة إلى طاولة المفاوضات، بعد تعثر ثلاث جولات سابقة من المشاورات عقدت في كل من مدينتي بيال وجنيف في سويسرا، وفي عاصمة الكويت.

وكانت مصادر سياسية قالت إن نائب المبعوث الدولي الخاص باليمن، معين شريم سيزور اليوم السبت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية، وسيستمع من الميليشيات الانقلابية ما لديها من استعدادات للالتزام بتنفيذ خطة السلام المقترحة لاستئناف المحادثات وبالذات ما يتصل بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة".