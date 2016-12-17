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مقاومة تهامة تهاجم طقماً للمليشيات في الشغادرة بحجة وسقوط قتلى وجرحى

السبت 17 ديسمبر 2016 12:40 م الصحوة نت | متابعة خاصة
مقاومة تهامة تهاجم طقماً للمليشيات في الشغادرة بحجة وسقوط قتلى وجرحى


أفاد المركز الإعلامي لمقاومة تهامة اليوم السبت، أن مقاومة تهامة هاجمت طقماً لمليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة حجة ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى من المليشيات.

 

وحسب المصادر فإن المقاومة باغتت طقماً للمليشيات في وادي النخيل بمديرية الشغادرة، بوابل من الرصاص وكانت الإصابات مباشرة، مما أدى الى مقتل عنصرين من المليشيا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

 

 وما بين الحين والآخر تباغت مقاومة تهامة المليشيات الانقلابية وتوقع بهم خسائر كبيرة.

 

وصعدت المليشيات الانقلابية من تحركات في اقليم تهامة، وتواصل الانتهاكات بحق أبناء تهامة في مختلف مديريات ومحافظات الإقليم.

 

 *الصحوة نت | متابعة خاصة

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