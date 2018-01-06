قائد المليشيات بالساحل الغربي مع 50 من مسلحيه يسلمون أنفسهم للجيش الوطني

قال القائد العام لجبهة الساحل الغربي، أبو زرعه المحرمي، إن قائد الساحل الغربي التابع للمليشيات الانقلابية، سلم نفسه اليوم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال المحرمي في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" إن قائد ميليشيا الحوثيين بالساحل الغربي المدعو حمير إبراهيم عريك والمشهور بـ (ابراهيم عذابو) مع عدد من المقاتلين من أفراده سلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني في منطقة عرفان جنوب حيس.

وكانت مليشيات الحوثي قد أفرجت عن (ابراهيم عذابو) زعيم لأحد عصابات النهب والسلب، وقد صدر في حقه حكما بالإعدام مطلع اكتوبر من العام المنصرم، من السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، ودفعت به الى جبهات الساحل الغربي مقابل العفو عنه .

يأتي هذا بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني والمقامة الشعبية من الزحف في الأيام الأخيرة صوب مدينة حيس بالحديدة بمساندة مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية واستطاعت من قطع خط الإمداد بين تعز و الحديدة مرورا بحيس، وتأمين مدينة الخوخة من عدة اتجاهات، وتضيقت الخناق على المتمردين ومحاصرتهم في مركز مديرية حيس ومواقع مجاورة.