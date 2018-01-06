الجيش يضيق الخناق على المليشيات بالحديدة والأخيرة تدفع بالمواطنين للجبهات بالقوة

تواصل قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي، تضيق الخناق على الميليشيات الحوثية في جبهات الساحل الغربي والجوف ونهم وصعدة والبيضاء، في ظل نزيف غير مسبوق للقدرات البشرية للجماعة وإمكاناتها العسكرية وقادتها الميدانيين.

وقلت صحيفة الشرق الاوسط إن مليشيات الحوثي فرضت على المشايخ الموالين لها، حشد مزيدا من المقاتلين لتعويض خساراتها على الساحل الغربي، في ظل تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقالت إن المليشيات الانقلابية استدعت الموالين لها من الوجاهات الاجتماعية بالحديدة، وعقدت معهم لقاء خاصا، فرضت عليهم من خلاله الدفع بالمزيد من المواطنين الى جبهات القتال.

ووفقا للصحيفة فقد هددت المليشيات المتقاعسين ، بالعقوبة، معتبرة ذلك خيانة.

وتحاول المليشيات الانقلابية البحث عن إمدادات بشرية من أبناء الحديدة للزج بهم في المواجهة ضد القوات الحكومية التي تتقدم بثبات نحو مركز مديرية «حيس»، شمال مديرية «الخوخة».

كما تسارعت الانهيارات في صفوف الميليشيا شمال مدينة «الخوخة» المحررة، وازداد تآكل المساحات التي تسيطر عليها بامتداد الساحل الغربي في ظل تواتر الأنباء التي أكدت مقتل القائد الميداني الأبرز للجماعة والمقرب من زعيمها، يوسف المداني، وعدم ظهور أي دليل يثبت أنه على قيد الحياة.