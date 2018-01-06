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الحديدة: سقوط صاروخ بالستي أطلقته المليشيات على مدرسة للبنات ولا أضرار بشرية

السبت 06 يناير 2018 11:40 ص الصحوة نت - الحديدة
الحديدة: سقوط صاروخ بالستي أطلقته المليشيات على مدرسة للبنات ولا أضرار بشرية من اثار الصاروخ الذي استهدف المدرسة - الخوخة

اطلقت مليشيات الحوثي الانقلابية، صاروخا بالستيا، مساء أمس الجمعة، على مدينة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وقال موقع الجيش إن المليشيا أطلقت الصاروخ على مدينة الخوخة بعد ان حررها الجيش الوطني مطلع شهر ديسمبر من العام المنصرم"، وقع على مدرسة 22 مايو للبنات، وخلف اضرارا كبيرة بالمدرسة وسورها".

واضاف "ان الصاروخ تسبب في تدمير أحد المنازل المجاورة للمدرسة تدميرا كليا، كما تضررت نوافذ وأبواب بعض منازل المواطنين الأبرياء بفعل تناثر شظايا الصاروخ في المكان".

ولم يسفر الصاروخ عن أي أضرار بشرية.

وتعد مدرسة البنات في الخوخة من أفضل المدارس بالمنطقة من حيث جمال مبناها وقدرته الاستيعابية لأعداد كبيرة من الطالبات.

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