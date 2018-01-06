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نائب ولد الشيخ سيصل إلى صنعاء اليوم السبت للقاء الحوثيين

السبت 06 يناير 2018 10:42 ص الصحوة نت - متابعات:-
نائب ولد الشيخ سيصل إلى صنعاء اليوم السبت للقاء الحوثيين شريم

قالت مصادر سياسية "إن نائب المبعوث الدولي الخاص باليمن، معين شريم سيزور اليوم السبت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.

ونقلت صحيفة "البيان" الإمارتية عن المصادر "أن شريم سيستمع من الميليشيات الانقلابية  ما لديها من استعدادات للالتزام بتنفيذ خطة السلام المقترحة لاستئناف المحادثات وبالذات ما يتصل بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة".

كما سيلتقي مع قيادة المؤتمر الشعبي في العاصمة والموضوعين رهن الإقامة الجبرية.

ووفقاً للمصادر "فإن شريم سيطرح على ميليشيات إيران موقف الأمم المتحدة بشأن التصفيات التي طالت الآلاف من اتباع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وسيبلغهم بالشروط التي وضعتها الشرعية لعقد جولة جديدة من محادثات السلام"

وكان وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، كشف أن الشرعية حددت خمسة شروط جديدة للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع الحوثيين، تشمل وقف الحوثيين عن كل الجرائم المرتكبة ضد السياسيين والمدنيين، والإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء.

إضافة إلى وقف إطلاق الصواريخ، ووقف الاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح للالتزام بالمرجعيات الثلاث.

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