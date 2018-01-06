مسئول أممي يعلن تخصيص 50مليون دولار للاستجابة الإنسانية باليمن

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، أمس الجمعة، تخصيص 50 مليون دولار، لتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة في اليمن.

ونشر مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني، بيان لـ" لوكوك" قال فيه إن وجود 22 مليون شخص (من إجمالي 27 مليونا) بحاجة لمساعدات إنسانية في اليمن، أكثر من 8 ملايين منهم على شفا المجاعة".

وأضاف "أذنت اليوم بتخصيص أكبر مبلغ على الإطلاق، من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، 50 مليون دولار، لتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة".

ويعاني أغلب السكان اليمنيين من نقص حاد في الغذاء والدواء، ويقف اغلبهم على شفا كارثة انسانية بسبب الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية منذ أكثر من ثلاثة أعوام.