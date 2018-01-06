وفاة مختطف تحت التعذيب في سجون المليشيا بمحافظة إب واستنكار شعبي واسع

توفي مختطف في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب بعد تعذيب وحشي فارق الحياه على إثره.

وكان الشهيد علي عايض التويتي ( 35 عاماً ) قرية أعماد بمديرية يريم قد تعرض للاختطاف في إحدى نقاط مليشيات الحوثي الإيرانية في مدينة دمت أثناء توجهه من قعطبة إلى مسقط رأسه في يريم بمحافظة إب يوم ال 19 نوفمبر 2017م، وجرى نقله لسجن المليشيات في الرضمة وتعذيبه حتى فارق الحياة.

واستنكر خطباء الجمعة في محافظة الضالع ما تمارسه مليشيات الحوثي الإيرانية من ممارسات إجرامية بحق الأسير وقتله تحت التعذيب.

وقال خطيب الجامع الكبير بمريس الشيخ " عمر العمري " أن الإسلام كرم النفس البشرية وحفظ لها حقها بغض النظر عن الدين أو العقيدة، مشيراً إلى أن النبي الكريم حث على معاملة الأسير معاملة حسنة وقد كات يوم بدر خير دليل على سماحة الإسلام وعدله في التعامل مع الكفار.

وقال العمري إن ما تعرض له المواطن التويتي من تعذيب وقتل على أيدي عناصر الحوثي الإيرانية عمل وحشي وإجرام لا يقبله دين أو عرف.

وتضاف هذه الجريمة إلى عشرات الجرائم بحق المختطفين الذين توفوا تحت التعذيب في سجون الانقلابيين.

