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اليابان: سيكون لنا دور ملموس في إعادة اعمار اليمن وقدمنا 62 مليون دولار خلال 2017

الجمعة 05 يناير 2018 11:22 م الصحوة نت - متابعات
اليابان: سيكون لنا دور ملموس في إعادة اعمار اليمن وقدمنا 62 مليون دولار خلال 2017

أكد ممثل السفارة اليابانية لدى بلادنا هيديكي يابو موتو أن بلاده قدمت لليمن مساعدات إنسانية واغاثية بلغت 62 مليون دولار خلال العام الماضي فقط.

 وقال هيديك يبابو موتو لبرنامج رسل السلام الذي يقدمه الإعلامي اليمني ياسر المعلمي ويبث على عدة محطات تلفزيونية، قال إن اليابان ترتبطها علاقات تاريخية كبيرة مع اليمن حيث بدأت عدد من المنظمات اليابانية عملها في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي ومنها منظمة الجايكا التي يعرفها اليمنيون جيدا حيث نفذت الكثير من المشاريع اليابانية في اليمن سواء في مجال الاعمار او المشاريع الصغيرة او حتى ورش التدريب الداخلية والخارجية لتأهيل اليمنيين في عدد من المجالات الهامة.

 وحول موقف اليابان من الأزمة اليمنية والانقلاب أكد ممثل السفارة اليابانية ان بلاده تدعم بشكل مطلق القيادة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مؤكدا في الوقت ذاته ان اليابان تدعو الى وقف الاقتتال الدائر والعودة لطاولة المفاوضات بما يضمن انهاء الانقلاب وإعادة السلطات الشرعية وفقا للمرجعيات المحددة والمتفق عليها مسبقا.

 وأوضح هيدي بوبو موتو أن اليابان عضوا في مجموعة سفراء الدول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن وبالتالي فإن موقفها تنسجم تماما مع ما يصدر عن مجموعة ال 18 حيث تصب كلها في ضرورة استعادة الدولة والشرعية وانهاء الانقلاب وكل ما نتج عنه.

 وفيما يتعرض بإعادة الاعمار في اليمن أكد ممثل السفارة اليابانية أن اليابان سيكون لها دور ملموس في إعادة اعمار اليمن سواء في المساهمة المباشرة بإعادة الاعمار أو عبر اعداد الدراسات والتصاميم المطلوبة لانطلاق عجلة الاعمار في كل المحافظات اليمنية.

 

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