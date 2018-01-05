قيادات حوثية بارزة من المحويت في قبضة الجيش الوطني

أفادت مصادر ميدانية في جبهة الساحل الغربي أن قياديان حوثيان بارزان من محافظة المحويت وقعا اسيرين بأيدي قوات الجيش الوطني في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وقال مصدر ميداني لمركز المحويت الإعلامي إن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر القيادي الحوثي فايز عمر علي عبده القدم والقيادي الحوثي العزي محمد ابراهيم الشجاف، أثناء وصولهم بتعزيزات الى الجبهة.

ويعتبر الشجاف والقدم من القيادات الحوثية البارزة في مديرية ملحان بالمحويت وأحد أقارب الوكيل الحوثي العزي الشجاف.

والشجاف أحد الشخصيات التي تبنت الحشد والتجنيد لأبناء المحافظة عموماً ومديرية ملحان.