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منتخب عُمان يتوج بطلاً لكأس خليجي 23

الجمعة 05 يناير 2018 10:41 م الصحوة نت - متابعات
منتخب عُمان يتوج بطلاً لكأس خليجي 23

أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه في النهائي، الجمعة، على الإمارات 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي.

 

وكان نجم المباراة على استاد جابر الدولي في الكويت، الحارس العماني فايز الرشيدي، الذي أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 عبر تصديه لركلة جزاء نفذها الإماراتي عمر عبد الرحمن، وقام بالأمر نفسه في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها عبد الرحمن نفسه، قبل أن يسجل العماني محسن جوهر الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده.

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