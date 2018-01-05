الرئيس يطمئن على صحة اللواء العقيلي: مليشيا الحوثي لا تُجيد غير زراعة الموت والخراب

اجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي للوقوف على المستجدات والتطورات والانتصارات الميدانية التي يصنعها حماة الوطن من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة في مختلف الجبهات والمواقع ومنها محافظة الجوف التي تطهر مديرياتها ومناطقها تباعا من دنس المليشيا الانقلابية الحوثية الإيرانية.

واطمأن فخامة الرئيس خلال الاتصال على صحة رئيس هيئة الأركان العامة ومرافقيه ونجاتهم من شرور المخلفات الانقلابية للمليشيات الحوثية الايرانية التي لا تجيد غير زراعة الموت والخراب والدمار أينما حلت ورحلت لتحصد ألغامها الأطفال والنساء والعزل والأبرياء في مختلف المحافظات.

وقال رئيس الجمهورية" ان هذه الاعمال الاجرامية العبثية هي دليل الافلاس والخزي والهزيمة النكراء لتلك المليشيا التي يلفظها شعبنا اليمني بمختلف اطيافه ومكوناته"..مبشراً بالنصر القادم للوطن ولأجياله المتعاقبة على ازلام الإمامة والكهنوت..متمنيا الشفاء للجميع والعودة الحميدة الى محراب البسالة والعزة والصمود لنصرة اليمن الاتحادي الجديد.

من جانبه عبر رئيس هيئة الأركان العامة ،عن شكره لاتصال ومتابعة الرئيس لواقع الاعمال الميدانية في مختلف الجبهات ومنها جبهة الجوف التي يصنع الأبطال فيها الانتصارات المتوالية على قوى الشر والارهاب من مليشيا الحوثي الإيرانية..مطمئناً رئيس الجمهورية على وضعه الصحي وكل مرافقيه بعد نجاتهم من حادثة لغم أرضي زرعته المليشيا الانقلابية في المناطق التي تم استعادتها لمصلحة الشرعية والوطن.

وأكد اللواء العقيلي مواصلة العمليات العسكرية والسير وبخطى ثابته حتى تحقيق الانتصار الكامل على تلك المليشيا تحت راية الجمهورية والوحدة وفي ظل قيادتها الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.