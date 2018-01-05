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الجيش يحرر جبل القعيطة الاستراتيجي بمتون الجوف

الجمعة 05 يناير 2018 06:54 م الصحوة نت - متابعات
الجيش يحرر جبل القعيطة الاستراتيجي بمتون الجوف

تمكن الجيش الوطني، اليوم الجمعة، من تحرير جبل القعيطة الاستراتيجي احد الجبال بسلسلة جبال حام بمديرية المتون محافظة الجوف بعد معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

 

وقال قائد اللواء 127 مشاة العميد عبدالله الضاوي "ان طيران التحالف العربي شارك ابطال الجيش الوطني في تحرير جبل القعيطة واستهدف اليات وأطقم عسكرية تابعة للمليشيا الحوثية الانقلابية".

 

وأضاف العميد الضاوي "أن جبل القعيطة يعد موقعاً استراتيجياً هاماً لكونه يعتلي السلسة الجبلية في جبهة حام وتحريره سيساهم في عملية تحرير ماتبقى من سلسلة جبال جبهة حام".

سبأ

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