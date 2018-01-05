مقتل 135 حوثياً من محافظة حجة خلال ديسمبر الماضي في عدد من الجبهات

تكبدت ميليشيات الحوثي بمحافظة حجة خسائر بشرية كبيرة خلال ديسمبر الماضي في عدد من الجبهات معظمهم من فئة القناديل، وسط استمرار عمليات الحشد والتغرير بمزيد من الضحايا في حروبهم العبثية .

وذكر ناشطون بالمحافظة في احصائية دقيقة لهم موثقة بالاسم والمديرية -رصدها موقع الصحوة نت- أن ١٣٥ من ميليشيات الحوثي بالمحافظة لقوا مصرعهم خلال الشهر الأخير من العام الماضي ٢٠١٧م ، مع اشتداد وتيرة المعارك التي احرز خلالها الجيش الوطني تقدما ميدانيا في مختلف الجبهات ومنها الساحل الغربي من ميدي شمالا وحتى الخوخة جنوبا .

وكشف الناشطون أن ديسمبر الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في ضحايا الميليشيات بالمحافظة ، لافتين الى أن أكثر من مائتي حوثي آخرين اصيبوا معظمهم جراحهم بليغة.

واشارت الاحصائيات الى ان ما يقرب من عشرة اشخاص قد قتلوا من أسرة واحدة "بني جحاف" خلال ديسمبر ، والذين كانت تتحاشى الميليشيات الزج بهم في الجبهات ، ومع انحسار تفاعل القبائل معهم في الآونة الاخيرة اضطرت للدفع بأبناء ما يسموا بالقناديل ليلقوا مصير من غرروا بهم في السنوات الماضية.

وكان المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة قد كشف امس في احصائية له عن خسائر الميليشيات الحوثية في حجة خلال ٢٠١٧م الماضي ، والتي سقط فيها قرابة خمسة الف مسلح ما بين قتيل وجريح في جبهتي حرض وميدي.