مصدر عسكري: إصابة رئيس هيئة الأركان بجروح طفيفة في الجوف

قال مصدر عسكري إن رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن / طاهر العقيلي / أصيب اليوم الجمعة بجروح طفيفة في محافظة الجوف.

وكشف المصدر أن "العقيلي" أصيب في منطقة المهاشمه بمديرية خب والشعف بانفجار لغم أرضي بأحد الأطقم الذي كان يقل العقيلي ومحافظ الجوف أمين العكيمي وعدد من القيادات الميدانية أثناء تفقدهم لمواقع الجيش.

وأكد المصدر سلامة محافظ الجوف والقيادات الأخرى، فيما أصيب العقيلي بجروح طفيفة في إحدى ساقيه. وذلك حسب ما ذكره المصدر للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت خلال اليومين الماضيين منطقة المهاشمه في الجوف وعدد من المواقع المجاورة.