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وزير الأوقاف: لا يمكن أن ينفرد حزب أو مكون بحكم الشعب بعد كل هذه التضحيات

الجمعة 05 يناير 2018 05:03 م الصحوة نت - عدن
وزير الأوقاف: لا يمكن أن ينفرد حزب أو مكون بحكم الشعب بعد كل هذه التضحيات

قال وزير الأوقاف والإرشاد / أحمد عطيه / إن أحد أسباب رفض الشعب اليمني للحوثيين هو ادعائهم الحق الإلهي وانفراد الحكم في اسرة واحدة بأوامر يزعمون أنها إلهية.

وأكد عطيه أنه لا يمكن بعد كل تلك التضحيات أن ينفرد حزب أو مكون أو جماعة أو سلالة بحكم الشعب اليمني، ولن يقبل إلا بحكم تشاركي في الثروة والسلطة.

وأوضح عطيه في خطبة الجمعة بالعاصمة المؤقتة عدن والتي حضرها رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، أوضح أن الإسلام أسس مبدأ الحوار والتفاوض مع الخصم، وأنه لا يجوز الإقصاء أو التهميش لأي طرف من الأطراف".

وقال "إن اليمن يتسع للجميع وأن الجميع إخوة وشركاء في الهدف والقضية إلا من وقف في صف الحوثيين أو دار في فلكهم واستباح دماء اليمنيين بدون وجه حق وحمل السلاح في وجه الشعب".

وأضاف "أن الرئيس هو رجل الحوار الأول ومن جمعهم على طاولة الحوار، وهو ما ينبغي أن ينتهجه كل أبناء اليمن".

ودعا عطيه إلى التلاحم والتوحد والتآخي لمواجهة صلف الإنقلابيين وتخليص اليمن من شرورهم.

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