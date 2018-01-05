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المخلافي يحدد 5 شروط لإشراك الحوثي في أية مفاوضات

الجمعة 05 يناير 2018 01:35 م الصحوة نت - متابعات:-
المخلافي يحدد 5 شروط لإشراك الحوثي في أية مفاوضات

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن الشرعية اليمنية حددت 5 شروط جديدة للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع ميليشيات الحوثي.

وقال المخلافي بحسب صحيفة الشرق الاوسط، إن الشروط تشمل توقف الميليشيات الانقلابية عن كل الجرائم المرتكبة ضد السياسيين والمدنيين في اليمن، والإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء.

وأضاف " ومن ضمن الشروط وقف إطلاق الصواريخ والاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها.

فيما يتضمن الشرط الخامس وفقا للمخلافي، هو الاستعداد الصريح والواضح للالتزام بالمرجعيات الثلاث وألا تكون المفاوضات إلا على أساس تلك المرجعيات.

وأوضح أن الظروف تقتضي إثبات الانقلابيين لحسن النية، ولن يتم العودة إلى أي مشاورات بالطريقة نفسها التي كانت، والحكومة لن تقبل مجرد الدعوة إلى المشاورات.

وكرر المخلافي تأكيده أن حكومته لن تخوض أي مشاورات سلام قبل خطوات تجعل المشاورات جدية وترمي إلى سلام حقيقي «وليس للمناورة أو إضاعة الوقت، وإنما عبر سلسلة الخطوات والشروط ، إذا نفذوا هذه الشروط وأوقفوا القتال، فساعتها من الممكن الذهاب إلى مفاوضات يتضمنها وقف إطلاق النار».

وقال إن الحوثيين أثبتوا أنهم ليسوا شركاء في السلام، وليسوا مؤهلين أن يخوضوا في السلام الآن. وقد يكون الحديث الآن عن أي مشاورات نوعا من التمني لأن سلوك الحوثيين في الواقع لا يؤيد ذلك، لأنهم ابتعدوا كثيرا عن أي إمكانية لتحقيق السلام».

وتابع «لا شك في أن التدخل الإيراني يؤثر في القرار الحوثي ولدينا تجربتان مؤخرا».

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