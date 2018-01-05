موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

اعتراض صاروخ بالستي أطلقته المليشيات على السعودية

الجمعة 05 يناير 2018 01:22 م الصحوة نت - متابعات:-
اعتراض صاروخ بالستي أطلقته المليشيات على السعودية

اعترض سلاح الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً، اليوم الجمعة، فوق نجران أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية.

وكانت دول ومنظمات دانت إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر الماضي، وأكدوا وقوفهم مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات ضد منفذيه.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أكد، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ باليستي على السعودية الجمعة الماضية، مشيراً إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات باتجاه المملكة بلغت نحو 86 صاروخاً.

وأضاف المالكي أن غارات التحالف تواصل بدقة استهداف مجاميع الميليشيات وترسانتها من الأسلحة، لافتاً إلى أن غارات دقيقة استهدفت كهوف تخزين صواريخ باليستية في جبل النهدين بصنعاء.

وأردف تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية تزرع الألغام في الممرات البحرية التجارية، موضحاً في الوقت ذاته بالصور مواقع تخزين الأسلحة والصواريخ في الكهوف، لكنه أشار إلى إفشال محاولات حوثية عدة للتمترس وزرع ألغام وعبوات على الحدود السعودية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى