اعتراض صاروخ بالستي أطلقته المليشيات على السعودية

اعترض سلاح الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً، اليوم الجمعة، فوق نجران أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية.

وكانت دول ومنظمات دانت إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر الماضي، وأكدوا وقوفهم مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات ضد منفذيه.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أكد، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ باليستي على السعودية الجمعة الماضية، مشيراً إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات باتجاه المملكة بلغت نحو 86 صاروخاً.

وأضاف المالكي أن غارات التحالف تواصل بدقة استهداف مجاميع الميليشيات وترسانتها من الأسلحة، لافتاً إلى أن غارات دقيقة استهدفت كهوف تخزين صواريخ باليستية في جبل النهدين بصنعاء.

وأردف تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية تزرع الألغام في الممرات البحرية التجارية، موضحاً في الوقت ذاته بالصور مواقع تخزين الأسلحة والصواريخ في الكهوف، لكنه أشار إلى إفشال محاولات حوثية عدة للتمترس وزرع ألغام وعبوات على الحدود السعودية.