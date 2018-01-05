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مقتل شخص أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة جوار منزل إمام وخطيب جامع الفرقان بعدن

الجمعة 05 يناير 2018 01:09 م الصحوة نت - خاص:
مقتل شخص أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة جوار منزل إمام وخطيب جامع الفرقان بعدن صورة تظهر اشلاء الشخص الذي حاول زرع العبوة - عدن

قتل شخص، فجر اليوم الجمعة، بالعاصمة المؤقنة عدن، اثناء محاولته زرع عبوة ناسفه جوار منزل امام وخطيب جامع الفرقان بمديرية دار سعد.

وقال مراسل "الصحوة نت" ان شخصا مجهولا قتل، عقب انفجار عبوة ناسفة كان يحاول زراعتها بجوار منزل إمام وخطيب الجامع، وادت الى مصرعه .


يأتي هذا بعد يوم واحد من انفجار عبوة ناسفة في جامع العيدروس بمديرية الشيخ عثمان اسفرت عن مقتل احد المتسولين الذي كان ينام بجوار الجامع .


وتعيش عدن حالة الانفلات الامني وسط استهداف واغتيالات طالت عدد من ائمة وخطباء المساجد في العاصمة المؤقتة عدن .

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