حملة حقوقية للمطالبة باطلاق سراح المختطفين في سجون الانقلابيين





دعا ناشطون وسياسيون وعسكريون في داخل اليمن وخارجه الى إطلاق حملة موسعة لمطالبة المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان الى القيام بواجبهم في إطلاق سراح المختطفيين في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية.





وقال القائمون على الحملة إنها تهدف الى الكشف عن مصير المختطفيين والمخفيين قسراً منذ الاجتياح المسلح للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

وأكد القائمون على الحملة التي حملت #هاشتاج #اطلقوا_سراح_المعتقلين_في اليمن، أنها ستنطلق مساء الأحد القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.

وتطالب الحملة بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين وفي مقدمتهم، وزير الدفاع اللواء محمد الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب , إضافة إلى الاستاذ محمد قحطان .

ومنذ الاجتياح المسلح للعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، اختطفت المليشيات الانقلابية الآلاف من المدنيين والعسكريين بينهم سياسيون واعلاميون.





المصدر | الصحوة نت