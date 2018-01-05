موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مليشيات الحوثي ترتكب أكثر من 50 الف انتهاك بحق أبناء حجة خلال 2017

الجمعة 05 يناير 2018 01:07 م الصحوة نت - متابعات:-
مليشيات الحوثي ترتكب أكثر من 50 الف انتهاك بحق أبناء حجة خلال 2017

كشف  تقرير صادر عن ائتلاف  المنظمات الحقوقية في محافظة حجة اجمالي   الانتهاكات التي  مارستها  مليشيات الحوثي الارهابية بحق ابناء المحافظة  خلال العام 2017م  حيث  بلغت " 51104 " واحد وخمسون الف ومائة واربعة "انتهاكا  .

 

واوضح التقرير ان مليشيات الحوثي الارهابية مارست خلال العام 2017م بحق ابناء حجة جرائم كبيرة مجرمة في القانون الدولي الانساني .

 

واوضح التقرير ان حالات النهب ومصادرة حقوق المواطنين تصدرت الانتهاكات الانسانية الجسيمة بمحافظة حجة حيث بلغت 30736 حالة انتهاك تنوعت بين زراعة الغام و نهب مرتبات الموظفين عسكريين ومدنيين  وايتام ، ونهب وابتزاز المواطنين تحت ما يسمى المجهود الحربي، ومصادرة الاغاثة الاممية والمشاريع الانسانية ، تليها حالات النزوح والتهجير القسري والتي بلغت 15490حالة نزوح وتهجير جماعي وفردي بحق ابناء المحافظة .

 

وبين  التقرير ان انتهاكات حقوق الطفولة تاتي في المرتبة الثالثة بين الانتهاكات الارهابية التي مارستها المليشيات بحق ابناء المحافظة حيث بلغت 2052 حالة انتهاك تنوعت بين تجنيد الاطفال ، وحرمانهم من التعليم ، والقتل في صفوف المليشيات ، ويعد هذا الرقم بحسب حقوقيين - جرما كبيرا في حق الطفولة في المحافظة خاصة واليمن عامة .

 

ونوه التقرير ان تقويض مؤسسات الدولة والتعسف الاداري بحق موظفيها جاء في المرتبة الرابعة حيث بلغت حالات الانتهاك في هذا الجانب 530حالة انتهاك تنوعت بين التدخل في صلاحيات شئون مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية والتصرف فيها لصالح الجماعة ، وكذا التدخل في صلاحيات شئون القضاء وتسخيره لصالح الجماعة ، وكذا القيام باحلال موظفين واستبعاد اخرين من وظائفهم.

 

كما اوضح التقرير ان حالات الاختطاف والاخفاء القسري بحق ابناء حجة بلغت 524حالة اختطاف واخفاء تنوعت بين الاعتقال واختطاف مسنين واطفال واختطاف نساء، يلي ذلك تفجير المنازل ومداهمة القرى وحصارها والتي بلغت بحسب التقرير 469حالة انتهاك تنوعت بين اقتحام منازل وتفجير ونهب  ممتلكات  ، ومداهمة منازل وتفتيشها ونهب منازل سياسيين وحصار قرى باكملها ونهب محلات تجارية بالقوة .

 

وكشف التقرير عن حالات الاعتداء على المساجد ودور القران واستغلالها للتحريض وزرع الكراهية وبث البغضاء والحقد بين ابناء المديريات والتي بلغت 270حالة انتهاك، تنوعت  بين فرض خطباء بقوة السلاح وانزال خطباء اخربن من على المنابر ،والتحريض والكراهية وتوسيع دائرة الصراع ، واغلاق مساجد في وجوه المصلين .

 

 

وكشف التقرير عن حالات القتل والتي بلغت 223حالة قتل تنوعت بين قتل مدنيين ووضع اخرين دروع بشرية ، وقتل اخرين بعبوات ناسفة والغام ، وقتل اطفال في جبهات المليشيات.

 

كما تضمن التقرير حالات التعذيب للمختطفين والتي بلغت 156حالة تنوعت بين التعذيب للمختطفين حتى الموت  ، واستخدام اساليب  اخرى للتعذيب حتى الوفاة.

 

وكشف التقرير عن ممارسة المليشيات ل147انتهاك تتعلق بالجانب العسكري والامني ، والتي تنوعت بين استحداث نقاط تفتيش ، واستحداث معسكرات لتدريب المليشيات ، وتنفيذ حملات عسكرية .

 

اما حالات الاصابة فقد بلغت بحسب التقرير 82اصابة ، تنوعت بين اعاقة دائمة ، واصابة متوسطة ، وغيرها .

 

وتاتي هذه الانتهاكات الجسيمة والارقام المهولة خلال عام 2017م  في ظل غض الطرف من قبل المنظمات الدولية والحقوقية والامم المتحدة عن الجرائم التي تمارسها المليشيات الحوثية بحق ابناء اليمن دونما تجريم او عقوبات ، لكنها بحسب المنظمات الحقوقية المحلية لا تسقط بالتقادم  .

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى