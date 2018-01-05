مليشيات الحوثي ترتكب أكثر من 50 الف انتهاك بحق أبناء حجة خلال 2017

كشف تقرير صادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية في محافظة حجة اجمالي الانتهاكات التي مارستها مليشيات الحوثي الارهابية بحق ابناء المحافظة خلال العام 2017م حيث بلغت " 51104 " واحد وخمسون الف ومائة واربعة "انتهاكا .

واوضح التقرير ان مليشيات الحوثي الارهابية مارست خلال العام 2017م بحق ابناء حجة جرائم كبيرة مجرمة في القانون الدولي الانساني .

واوضح التقرير ان حالات النهب ومصادرة حقوق المواطنين تصدرت الانتهاكات الانسانية الجسيمة بمحافظة حجة حيث بلغت 30736 حالة انتهاك تنوعت بين زراعة الغام و نهب مرتبات الموظفين عسكريين ومدنيين وايتام ، ونهب وابتزاز المواطنين تحت ما يسمى المجهود الحربي، ومصادرة الاغاثة الاممية والمشاريع الانسانية ، تليها حالات النزوح والتهجير القسري والتي بلغت 15490حالة نزوح وتهجير جماعي وفردي بحق ابناء المحافظة .

وبين التقرير ان انتهاكات حقوق الطفولة تاتي في المرتبة الثالثة بين الانتهاكات الارهابية التي مارستها المليشيات بحق ابناء المحافظة حيث بلغت 2052 حالة انتهاك تنوعت بين تجنيد الاطفال ، وحرمانهم من التعليم ، والقتل في صفوف المليشيات ، ويعد هذا الرقم بحسب حقوقيين - جرما كبيرا في حق الطفولة في المحافظة خاصة واليمن عامة .

ونوه التقرير ان تقويض مؤسسات الدولة والتعسف الاداري بحق موظفيها جاء في المرتبة الرابعة حيث بلغت حالات الانتهاك في هذا الجانب 530حالة انتهاك تنوعت بين التدخل في صلاحيات شئون مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية والتصرف فيها لصالح الجماعة ، وكذا التدخل في صلاحيات شئون القضاء وتسخيره لصالح الجماعة ، وكذا القيام باحلال موظفين واستبعاد اخرين من وظائفهم.

كما اوضح التقرير ان حالات الاختطاف والاخفاء القسري بحق ابناء حجة بلغت 524حالة اختطاف واخفاء تنوعت بين الاعتقال واختطاف مسنين واطفال واختطاف نساء، يلي ذلك تفجير المنازل ومداهمة القرى وحصارها والتي بلغت بحسب التقرير 469حالة انتهاك تنوعت بين اقتحام منازل وتفجير ونهب ممتلكات ، ومداهمة منازل وتفتيشها ونهب منازل سياسيين وحصار قرى باكملها ونهب محلات تجارية بالقوة .

وكشف التقرير عن حالات الاعتداء على المساجد ودور القران واستغلالها للتحريض وزرع الكراهية وبث البغضاء والحقد بين ابناء المديريات والتي بلغت 270حالة انتهاك، تنوعت بين فرض خطباء بقوة السلاح وانزال خطباء اخربن من على المنابر ،والتحريض والكراهية وتوسيع دائرة الصراع ، واغلاق مساجد في وجوه المصلين .

وكشف التقرير عن حالات القتل والتي بلغت 223حالة قتل تنوعت بين قتل مدنيين ووضع اخرين دروع بشرية ، وقتل اخرين بعبوات ناسفة والغام ، وقتل اطفال في جبهات المليشيات.

كما تضمن التقرير حالات التعذيب للمختطفين والتي بلغت 156حالة تنوعت بين التعذيب للمختطفين حتى الموت ، واستخدام اساليب اخرى للتعذيب حتى الوفاة.

وكشف التقرير عن ممارسة المليشيات ل147انتهاك تتعلق بالجانب العسكري والامني ، والتي تنوعت بين استحداث نقاط تفتيش ، واستحداث معسكرات لتدريب المليشيات ، وتنفيذ حملات عسكرية .

اما حالات الاصابة فقد بلغت بحسب التقرير 82اصابة ، تنوعت بين اعاقة دائمة ، واصابة متوسطة ، وغيرها .

وتاتي هذه الانتهاكات الجسيمة والارقام المهولة خلال عام 2017م في ظل غض الطرف من قبل المنظمات الدولية والحقوقية والامم المتحدة عن الجرائم التي تمارسها المليشيات الحوثية بحق ابناء اليمن دونما تجريم او عقوبات ، لكنها بحسب المنظمات الحقوقية المحلية لا تسقط بالتقادم .