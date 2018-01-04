قوات الجيش تختتم مناورة «قطع رأس الأفعى» شرق محافظة صعدة

نفذت قوات من الجيش الوطني في محافظة صعدة، على مدى اليومين الماضيين، مناورات تدريبية حية، على مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الصواريخ، في إطار الاستعدادات الجارية في المنطقة السادسة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة تستهدف معقل الانقلابيين الرئيسي شمال اليمن.

وقال لواء فتح المرابط في البقع، إن وحدات وكتائب اللواء المختلفة، اختتمت اليوم الخميس، مناورة عسكرية حية، على مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الأربي جي.

وأضاف لواء فتح إن المناورة التدريبية المسماة «قطع رأس الأفعى» نفذت في معسكر اللواء الرئيسي بمنقطة البقع شرق محافظة صعدة، بإشراف مباشر من قائد اللواء العميد/رداد الهاشمي/، وبحضور ومشاركة قادة الكتائب و الوحدات المختلفة.

وأوضح اللواء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي – حصل "الصحوة نت" على نسخه منه – أوضح أن المناورة تأتي ضمن الاستعدادات العسكرية الجارية في المنطقة العسكرية السادسة، للإعداد والتجهيز لتنفيذ عملية عسكرية كبرى، في محافظة صعدة.

وكان محافظ صعدة اللواء/هادي طرشان / قد كشف في تصريحات سابقة لوكالة صينية، عن عمليات عسكرية واسعة يستعد الجيش الوطني لتنفيذها في صعدة، معقل الانقلابيين الرئيسي، مؤكداً أن المعركة مع المليشيات دخلت هذا العام مرحلتها الحاسمة، بإسناد ودعم من التحالف العربي.