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قوات الجيش تؤمن مديرية الخوخة بالكامل وتحاصر الحوثيين في مركز مديرية حيس

الخميس 04 يناير 2018 10:49 م الصحوة نت - خاص
قوات الجيش تؤمن مديرية الخوخة بالكامل وتحاصر الحوثيين في مركز مديرية حيس

أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من محاصرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في مركز مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة غربي البلاد.

 وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش واصلت زحفها باتجاه المدينة من الناحيتين الغربية والجنوبية وتمكنت من تضييق الخناق على الانقلابيين ومحاصرتهم في مركز مديرية حيس ومواقع مجاورة.

وأضاف المصدر "أن قوات الجيش تمكنت من تأمين مديرية الخوخة بالكامل وأسر العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية".

وكانت مليشيا الحوثي عقب تحرير "الخوخة" انسحبت إلى ريفها والمناطق المحيطة بها وضلت تقصف مواقع الجيش والمناطق السكنية، قبل أن تتمكن قوات الجيش من دحرها من ريف الخوخة.

 

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