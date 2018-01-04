زعماء قبائل وقيادات مؤتمرية ومحلية ترفض المشاركة في فعالية للحوثيين في حجة

فشلت المليشيات الحوثية، أمس الأربعاء في حشد زعماء قبائل أربع مديريات بمحافظة حجة، لحضور مهرجان قبلي مسلح.

ونقل مراسل الصحوة نت عن مصدر قبلي قوله، إن أبرز مشايخ وعقال مديريات نجرة والشغادرة وبني قيس وضورة بمحافظة حجة، رفضوا حضور فعالية قبلية للحوثيين، كان الحوثيون قد دعوهم لها قبل أيام.

وأضاف المصدر أن عشرات المواطنين وبعض مشايخ المديريات الأربع، حضروا صباح الأربعاء في منطقة ظهر أبو طير بمديرية الشغادرة، استجابة لدعوة النكف القبلي ومهرجان رفد الجبهات الذي دعت له المليشيات خلال الايام القلية الماضية.

وأوضح المصدر أن مشايخ بارزين في مديريات الشغادرة ونجرة وبني قيس ضورة، لم يحضروا مهرجان الحوثيين، رغم حضورهم في السابق لفعاليات ومهرجانات مماثلة للمليشيات في المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن من بين المشائخ الذين لم يحضروا فعاليات الحوثيين، قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام واعضاء في المجالس المحلية، ومشائخ محسوبين سابقاً على جماعة الحوثيين انفسهم.

وأعاد المصدر رفض زعماء وعقال القبائل الاستجابة لفعاليات المليشيات، إلى حالة السخط الشعبي من تزايد أعداد القتلى من أبناء القبائل والذين تدفع بهم المليشيات للموت بالمئات يوميا، وتعود جثث العشرات منهم فقط إلى مناطقهم.

وذكر أن المسحوبين على المؤتمر في المحافظة، يرفضون الاستجابة لدعوات الحوثيين، بعد خيانة المليشيات وانقلابها على زعيم الحزب وإعدامه، واعتقال وإعدام مئات القيادات المؤتمرية في صنعاء، ومداهمة وتفجير منازل قيادات الحزب في محافظة حجة واختطاف وقتل العشرات منهم بصورة بشعة.

ولفت المصدر، إلى مخاوف بعض القيادات القبلية والحزبية، من استهداف طائرات التحالف العربي للحشود المسلحة التي دعاعهم لها الحوثيين على غرار ما حصل في مديرية سنحان قبل ايام، من استهداف الطيران لملتقى قبلي للحوثيين.

وبحسب المصدر القبلي- يتحفظ موقع الصحوة نت على نشر هويته تنفيذاً لرغبته- فإن المليشيات الحوثية، ومنذ أيام بدأت حملات تجنيد إجبارية في مديريات المحافظة، لكن تلك الحملات باءت بالفشل، إثر امتناع زعماء القبائل والقيادات المحلية دفع المقاتلين وتحفيزهم على المشاركة في الحرب التي تخوضها المليشيات ضد الشعب اليمني وقواته الشرعية، والاشقاء في مجلس التعاون الخليجي.

وكانت تقارير صادرة عن الجيش الوطني والتحالف العربي، كشفت عن مقتل أكثر 11ألف من عناصر وقيادات المليشيات الحوثية، أغلبهم سقطوا في جبهات ميدي وحرض والساحل الغربي، وفي غارات للتحالف على إقليم تهامة والمناطق الحدودية.