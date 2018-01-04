تحرير تبة "مالك" في مقبنة تعز ومقتل وجرح عدد من المليشيا الانقلابية

قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير تبة "مالك" في جبهة مقبنة بمحافظة تعز اليوم الخميس.

وأضافت المصادر أن معارك عنيفة دارت في المنطقة قبل أن تتمكن قوات الجيش من دحر المليشيا من تبة مالك.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في المعارك التي دارت في المنطقة.

كما لقي خمسة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش الوطني عقب مواجهات عنيفة نشبت في عزلة "القحيفة" بمديرية مقبنة.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق الجهة الشرقية لجبهة مقبنة مما ادى الى مقتل ثلاثة من عناصر المليشيا واصابة 4آخرين، حسب ما ذكره موقع "سبتبمرنت".