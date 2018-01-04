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استشهاد أربعة من قادة المقاومة في وادي بيحان أثناء تفكيك شبكة الغام حوثية

الخميس 04 يناير 2018 08:22 م الصحوة نت - خاص
استشهاد أربعة من قادة المقاومة في وادي بيحان أثناء تفكيك شبكة الغام حوثية

استشهد أربعة من قادة المقاومة الشعبية في وادي بيحان أثناء أداء عملهم الوطني في تفكيك شبكة الغام زرعتها الميلشيات الانقلابية بمديرية عسيلان والتي اجتاحتها مطلع العام 2015.

 

وبحسب مصدر في المقاومة الشعبية لـ "الصحوة نت" فإن أربعة من قادة المقاومة استشهدوا اليوم الخميس أثناء محاولة تفجير شبكة الغام استخرجتها الفرق الهندسية.

وقال المصدر إن من بين الشهداء شقيق قائد مقاومة بيحان الشيخ صالح لقصم الحارثي وثلاثة من أبرز قيادات المقاومة الشعبية.

هذا وقد عزى نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر   الشيخ صالح لقصم الحارثي قائد المقاومة الشعبية بوادي بيحان خلال اتصال هاتفي هذا اليوم.

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت شبوة محافظة محررة بالكامل في ديسمبر الماضي عقب تلقي المليشيا هزيمة ساحقة.

 

 

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