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تخرج دفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة في مأرب "صور"

الخميس 04 يناير 2018 07:52 م الصحوة نت - مارب
تخرج دفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة في مأرب "صور"

تخرجت دفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة في محافظة مارب اليوم الخميس بحضور عدد من المحافظين والمسؤولين المتواجدين بالمحافظة.

وأقامت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب حفلاً تكريميا بتخرج دفعة جديدة لعدد من الدورات التدريبية والمهارات القتالية الخاصة –مهارات الأسناد- وذلك بمناسبة تدشين العام التدريبي للعام 2018م.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة العميد يحيى اليسري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن الأفراد الخريجين في هذه الدورات تلقوا العديد من المهارات والتدريبات القتالية الخاصة لتمكينهم من تأدية مهامهم الأمنية والقتالية بكل جدارة".

من جانبه قال العقيد عادل الغانمي مدير التدريب والتأهيل للقوات الخاصة فرع مأرب ان الافراد خضعوا لثلاث دورات تدريبية في الاستجداد ودورتين في قتال المناطق المفتوحة ودورة في قتال المناطق المبنية مضيفاً انه من شان هذه الدورات رفد وتعزيز الجانب الأمني ".

ونفذت خلال الحفل وحدات من قوات الأمن الخاصة مناورة عسكرية باستخدام الذخيرة الحية والمدفعية الثقيلة وعمليات اقتحام لمواقع افتراضية للعدو.






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