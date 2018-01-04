نائب الرئيس يشدد على ضرورة التواصل مع مختلف المكونات بصنعاء للانضمام للشرعية





أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح / بمواقف أبناء العاصمة ورفضهم لاحتلال الميليشيات وممارساتها، مشدداً على ضرورة تكثيف التواصل بمختلف مكونات العاصمة وقياداتها لتلحق بمن سبقها في ركب الشرعة ومواجهة الانقلاب الحوثي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزير الدولة أمين أمانة العاصمة اللواء عبدالغني جميل المستجدات والأوضاع في العاصمة صنعاء جراء احتلال الميليشيات الحوثية الإيرانية وانتهاكاتها بحق أبناء العاصمة.

وتطرق اللقاء إلى ما يسطره أبناء الجيش الوطني بمساندة دول التحالف من انتصارات كبيرة بشتى الجبهات في طريق استعادة الدولة اليمنية وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم وما يتطلبه ذلك من وقفة جادة لكل أبناء الشعب اليمني واغتنام الفرصة للحفاظ على الجمهورية والمكتسبات الوطنية.