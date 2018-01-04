في احصائية للعسكرية الخامسة.. مصرع وجرح قرابة ٥ آلاف حوثي في ميدي خلال ٢٠١٧

لقي أكثر من ألف وسبعمائة مسلح حوثي مصرعهم بينهم قرابة ١٥٠ قياديا ميدانيا في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة خلال العام الماضي اثر مواجهاتهم مع قوات الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي .

وكشف المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن خسائر الميليشيا خلال العام الماضي والتي تنوعت بين قتلى وجرحى وأسرى وتدمير آليات متنوعة واغتنام اخرى ، إلى جانب المناطق التي تم تحريرها .

وذكر المركز في صفحته على الفيسبوك -رصده موقع الصحوة نت- أن الميليشيات تكبدت خسائر بشرية باهضة بلغ عدد قتلاها الف و٧٣٩ مسلحا منهم ١٤٧ قائدا ميدانيا بينهم خبراء ايرانيين ومن حزب الله اللبناني ، فيما جرح ثلاثة الف و١٥٠ آخرين.

وأوضح المركز أن الجيش الوطني تمكن من أسر ١٤ عنصراً من المتمردين ، فيما تم تدمير ٢٢٣ من المعدات والاسلحة، وتدمير ٨٦ مخزنا للأسلحة.

وأشار المركز إلى أن الجيش الوطني تمكن من ضبط ثلاثة زوارق بحرية تعمل على تلغيم الشواطئ بالغام بحرية ايرانية الصنع.

وعن المناطق التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية أكد التقرير أن قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على مناطق " البريد والقماحية ومدينة ميدي والخط الرابط بين ميدي وحرض وشرق ميدي و وادي بن عبدالله شمال غرب مدينة حرض " .

هذا وتستقبل مستشفيات محافظة حجة بشكل يومي عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات الحوثية الذين يتم نقل معظمهم من جبهتي حرض وميدي ، كما تتواصل عمليات التشييع في مختلف مديريات المحافظة لضحايا الحوثيين بينهم مئات الاطفال.



