4 كيلو مترات تفصل قوات الجيش عن مدينة حيس والمليشيا تلجأ لتفجير الجسور

تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة الحديدة، تمشيط المناطق المحررة في مديرية حيس مع اقترابها من مركز المديرية.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت " إن قوات الجيش الوطني تتقدم بثبات وسط تراجع لمليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

واضافت المصادر أن قوات الجيش باتت على بعد ٤كم عن مركز مديرية حيس بعد أن تمكنت من السيطرة على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة .

وتابعت المصادر أن مليشيا الانقلاب أقدمت على تفجير عبارات وجسور في الخط الأسفلتي المؤدية إلى مركز مدينة حيس بمحافظة الحديدة لمنع تقدم قوات الشرعية .

وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية تعيش حالة من الإنهيار واليأس مع تقدم القوات الشرعية السريع نحو مركز مديرية حيس .