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رئيس الوزراء يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية في عدن ويدعو لوقف أسباب الاحتكاك

الخميس 04 يناير 2018 05:38 م الصحوة نت - متابعات:-
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية في عدن ويدعو لوقف أسباب الاحتكاك

شدد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، على كافة الأجهزة الأمنية رفع مستوى الحيطة والحذر والعمل على فرض الأمن والاستقرار.

ودعا بن دغر، خلال ترأسه اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية بمحافظة عدن، إلى وقف كل أسباب الاحتكاك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ، مؤكداً أنه لا يمكن أن تتحقق تنمية في ظل غياب الأمن الذي يعتبر ركيزة أساسية في الحياة.

ونوه بجهود رجال الأمن في الحد من العمليات الإرهابية وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة.. وأشاد بمستوى التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية.

وقدمت قيادة اللجنة الأمنية شرح عن طبيعة عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة والإجراءات التي اتخذت لاستتاب الأمن في المحافظة.

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