السفير السعودي: المملكة ستظل داعمة لتطلعات اليمنيين في الأمن والعيش الكريم

ناقش رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر المشرف العام على اعادة الإعمار في اليمن ، عدد من القضايا وفي مقدمتها ملف إعادة الاعمار والوضع الإنساني في اليمن.

واشاد الرئيس بإسهامات المملكة وأياديها البيضاء لدعم اليمن في مختلف المواقف والظروف بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.

كما نوه بما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمن بمختلف مناطقها ومحافظاتها في مرحلة اعادة الأمل ومواجهة الاحتياجات الغذائية والطبية ومكافحة الأوبئة.

من جهته قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن المملكة العربية السعودية ستظل على الدوام داعمة لتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأوضح آل جابر ان مجالات التعاون واعده، مؤكدا مواقف دول التحالف الثابت تجاه اليمن حتى استعادة الدولة ووضع حدا لقوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية وما الحقته من أضرار ومعاناة انسانيه وسفك للدماء تجاه ابناء الشعب اليمني.