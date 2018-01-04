محافظ صعدة: هناك خطة عسكرية لتحرير المحافظة من المليشيات و2018 عام الحسم

قال محافظ محافظة صعدة هادي طرشان، إن هناك خطة للجيش الوطني والتحالف العربي، لشن عملية عسكرية واسعة في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي خلال العام الجاري.

وقال طرشان لوكالة أنباء "شينخوا" ، إن قوات الجيش الوطني أعادت تطوير الخطط العسكرية بشأن مسرح العمليات في محافظة صعدة بالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفا حسم المعركة في صعدة قبل نهاية العام الجديد".

وأوضح أن قوات الجيش "حققت تقدما خلال الفترة الماضية من ثلاث محاور رئيسية .. في محور البقع حيث يقع منفذ البقع البري بين اليمن والسعودية، بالإضافة إلى التقدم في جبهة علب بمديرية باقم، وكذا تأمين الخط الرئيس الرابط بين محافظتي صعدة والجوف".

وأردف قائلا "هذا التقدم شكل ضغطا كبيرا على المليشيا، وسيمهد الطريق للتقدم السريع امام القوات في استعادة صعدة خلال الفترة القادمة".

وعن تواجد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، لفت طرشان إلى أن المعلومات تؤكد ان الحوثي في حالة تنقل بين محافظات صعدة وحجة وعمران (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، خوفا من استهدافه من قبل طيران التحالف العربي.

وكانت القوات الحكومية قد شنت العام المنصرم عمليات عسكرية في محافظة صعدة واستعادت عدد من المناطق المهمة، وتمركزت القوات في الاطراف الشمالية والشرقية والغربية من المحافظة.