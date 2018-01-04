المليشيات تشن حملة ضد الباعة المتجولين للتضيق عليهم لإجبارهم للالتحاق بالجبهات

شنت مليشيات الحوثي الانقلابية، بالعاصمة صنعاء، حملة ضد «باعة الأرصفة» في مختلف شوارع المدينة، وصادروا بضائعهم واعتقلوا عدداً منهم، تحت ذريعة أنهم «يشوهون الوجه الحضاري للعاصمة».

وقال مراقبون إن الهدف الحقيقي للمليشيات من ملاحقة بسطاء «الباعة» ومعظمهم موظفون فقدوا أعمالهم على خلفية الانقلاب والسيطرة على مقدرات البلاد - هو التضييق عليهم لإجبارهم على الالتحاق بمعسكرات التجنيد وزجِّهم في جبهات القتال.

وقال المراقبون أن هذه الحملات تأتي على خلفية الخسائر الميدانية المتسارعة التي تكبدتها الميليشيات في مختلف المناطق.