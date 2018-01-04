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قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات جوية للتحالف في منطقة باجل بالحديدة

الخميس 04 يناير 2018 12:02 م الصحوة نت - متابعات:-
قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات جوية للتحالف في منطقة باجل بالحديدة

سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية الانقلابية إثر غارات جوية مساء أمس على معسكر بمديرية باجل محافظة الحديدة.

وقال مصدر محلي إن ثلاث غارات جوية  نفذتها مقاتلات التحالف العربي الليلة الماضية على معسكر اللواء العاشر الواقع بمديرية باجل التابعة لمحافظة الحديدة مؤكدا سقوط قتلى وجرحى من الإنقلابيين الحوثيين.

وتزامنت هذه الغارات مع معارك شرسة يخوضها أبطال الجيش الوطني ضد المليشيات الحوثية الإيرانية على حدود مدينة حيس بمساندة طيران التحالف العربي  في إطار عملية تحرير الساحل الغربي التي اعلن عنها التحالف لتحرير ميناء الحديدة الذي يمثل الشريان الرئيس الداعم لجماعة الحوثي الإنقلابية وإعلان الجيش الوطني قطع خط الإمداد الرابط محافظة الحديدة بتعز.

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