الحوثيون يعدمون 4 قيادات عسكرية وجنود من قوات المخلوع





كشفت مصادر عسكرية يمنية وأخرى محلية عن حالات إعدامات نفذتها كتائب الموت التابعة لجماعة الحوثيين بحق عدد من ضباط وقيادات عسكرية في قوات الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح في محافظات تعز والحديدة وحجة بتهمة الخيانة.

وقال مصادر ميدانية في حزب صالح لصحيفة المدينة السعودية: إن كتائب الموت (كتائب الحسين) الجناح العسكري لجماعة الحوثيين، أعدم أمس الأول في منطقة الحوبان -شرق مدينة تعز- 4 قادة عسكريين وعددا من جنود الحرس الجمهوري الموالي لصالح، بتهمة الخيانة ورفضهم تنفيذ أوامر وتوجيهات القيادات الميدانية للحوثيين، وأن مليشيا الجماعة تدفع بقوات الحرس الجمهوري والمسلحين التابعين لحزب صالح إلى مقدمة صفوف المواجهات ليقتلون وفي حال رفضهم تقوم بإعدامهم. أكدت مصادر مطلعة في صنعاء، أن وزير دفاع حكومة الانقلاب (اللواء محمد العاطفي)، المحسوب على زعيم جماعة الحوثيين، رفض طلبا تقدم به صالح للوزير العاطفي يطلبه بإصدار توجيهات بإلغاء القرارات العسكرية التي أصدرتها اللجنة الثورية خلال الفترة السابقة.

فيما كشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام -جناح صالح- في العاصمة صنعاء عن خلافات محتدمة بين حلف الانقلابيين، ممثلا بحزب صالح وجماعة الحوثيين حول تدخل ما يسمى باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين في أعمال الوزارات والحكومة التي شكلوها مناصفة بينهم الشهر الماضي. بينما تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة من جهة وبين مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من جهة أخرى في جبهات محافظات تعز والجوف وحجة وصعدة ومأرب، وسط محاولات متكررة للمليشيا الانقلابية استعادة بعض المواقع التي فقدتها خلال الأسابيع الماضية.



