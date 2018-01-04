آل جابر: هناك منظمات تابعة للحوثيين تمرر معلومات مغلوطة للأمم المتحدة

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر خلال اجتماع سفراء دول التحالف " ان هناك منظمات تابعة للميليشيات الحوثية تعمل مع منظمات الأمم المتحدة في صنعاء وبعض المناطق اليمنية وتمرر معلومات مغلوطة بطريقة تبدو أنها صحيحة، وبالتالي تتعامل معها منظمات الأمم المتحدة بجدية، وهي تحمل في ثناياها الكثير من الأخطاء".

وأضاف "هناك قيادات معروفة بالاسم يحملون أسماءً تعود بالقرابة لقادة الميليشيات ويعملون في منظمات إنسانية دولية، ويمكننا تمريرها للأمم المتحدة لزيادة الوعي بهذه المنظمات التي يعملون فيها".

وأشار "أن سفراء التحالف والمندوبين الدائمين في نيويورك وجنيف سيعملون مع الأمم المتحدة جنباً إلى جنب لإيضاح الحقائق، ونتمنى من الأمم المتحدة إعادة النظر في إجراءات حصولها على المعلومات".

وقال آل جابر أن اجتماع سفراء دول التحالف "ناقش المسارات الثلاثة العسكري والسياسي والإنساني، إلى جانب الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية واستمرار اعتدائها على الإنسان اليمني وعلى أراضي المملكة العربية السعودية".

وأوضح أن المجتمعين أكدوا على أهمية الحل السياسي بموجب المرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن «2216»، واستمرار دعمهم للحكومة الشرعية في جميع المجالات.