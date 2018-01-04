دبلوماسي : اختلال الأوضاع بإيران سينعكس على الحوثيين والمؤشرات تشير لاقتراب النصر

قال السفير اليمني لدى السعودية شائع الزنداني إن أيّ اختلال في الأوضاع الداخلية في إيران سينعكس بلا شك سلباً على أوضاع الميليشيات الحوثية في اليمن المدعومة من نظام طهران، بحكم أنه الداعم الرئيسي لها".

وأضاف "أن كل المؤشرات على الأرض في اليمن تشير لاقتراب النصر واستعادة الدولة وسلطتها، والحكومة الشرعية تراهن على الشعب اليمني وقواه الحية".

وأشار "من الطبيعي أننا نراهن بدرجة أساسية على شعبنا وقواه الحية، وبالتأكيد إذا كان هناك أي اختلال في الأوضاع الداخلية الإيرانية سينعكس بصورة سلبية على أوضاع هذه الميليشيات لأن إيران هي الدولة الداعمة الرئيسية لها".

وأوضح الزنداني عقب اجتماع سفراء التحالف لدعم الشرعية في اليمن والملاحق العسكريين في الرياض "بالتأكيد الحرب لم تكن مطلباً، وهي نتيجة لعمل انقلابي ضد السلطة الشرعية في اليمن، ونعتقد أن المهمة الأساسية للتحالف دعم عودة الحكومة الشرعية لليمن، وبسط السيادة على جميع الأراضي اليمنية، والحكومة تقدر هذه الجهود التي يقوم بها التحالف".

وأشار السفير "أن كل المؤشرات على الأرض تؤكد أن النصر قريب، وأن استعادة الدولة وسلطتها ليس ببعيد، ولا شك أن اليمن يمثل خاصرة الجزيرة العربية، واستقرارها وأمنها يمثل استقرار المنطقة".