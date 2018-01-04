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العميد حنتف: الجيش في طريقه إلى صعدة وطلائع القوات تصل مشارف كتاف

الخميس 04 يناير 2018 02:01 ص الصحوة نت - الجوف
العميد حنتف: الجيش في طريقه إلى صعدة وطلائع القوات تصل مشارف كتاف صورة إرشيفية

قال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد / هيكل حنتف / إن الجيش الوطني في طريقه إلى دخول محافظة صعدة بعد أن وصلت طلائعه في ميمنة الجبهة الى جبل فراص المطل على مديرية كتاف إحدى مديريات محافظة صعدة.

وأكد حنتف أن أبطال الجيش الوطني حققوا أهداف الخطة الأولى من تحرير مديرية خب الشعف في محافظة الجوف بنسبة100%.

وأوضح "حنتف" أن الخطة تضمنت تجزئة في تحقيق الأهداف الأمر الذي أربك مليشيا الحوثي الانقلابية وفقدت امكانيات الصمود أمام ضغط أبطال الجيش الوطني.

حنتف كشف أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على ما يقارب من 2400 كيلو متر مربع من ايدي المليشيا الحوثية. وذلك حسب ما نقله موقع "سبتمبرنت" عن العميد حنتف.

وأشار العميد حنتف إلى أن قوات الجيش الوطني  وصلت الى تخوم مديرية برط العنان، وفي الميسرة تمكن الجيش من تأمين 45 كيلو متر في الخط الدولي الرباط بين اليتمة والبقع.

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