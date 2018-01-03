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الجوف.. انتشار قوات أمنية في منطقتي اليتمه والمهاشمه بعد تحريرهما من الحوثيين

الأربعاء 03 يناير 2018 11:44 م الصحوة نت - الجوف
الجوف.. انتشار قوات أمنية في منطقتي اليتمه والمهاشمه بعد تحريرهما من الحوثيين

انتشرت قوات أمنية في منطقتي اليتمه والمهاشمه بمحافظة الجوف بعد تحريرهما من مليشيا الحوثي الانقلابية.

ووصلت أولى طلائع قوات الأمن الخاصة التي تلقت تدريبات مكثفة بمحافظة الجوف الى منطقتي اليتمة والمهاشمة في مديرية خب الشعف اليوم الأربعاء.

وقال موقع "سبتمبرنت" إن محافظ محافظة الجوف اللواء/ امين علي العكيمي/ تفقد القوات الأمنية واطلع على ترتيباتها الخاصة بحفظ الامن في المنطقتين وضمان استقرار الحالة الامنية فيها.

ووجه المحافظ بالتعامل بحزم وقوة مع من يحاول الاخلال بالأمن موجها بملاحقة المتعاونين مع مليشيا الحوثي وازالة كافة الاسباب التي قد تتسبب في اقلاق حياة الناس الآمنين وتنفيذ القانون وحفظ حقوق الناس وممتلكاتهم.

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