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مصرع قيادي حوثي بارز مع مرافقيه في البيضاء

الأربعاء 03 يناير 2018 10:20 م الصحوة نت - خاص
مصرع قيادي حوثي بارز مع مرافقيه في البيضاء القيادي الحوثي المقداد

لقي قيادي حوثي مصرعه في محافظة البيضاء جراء استمرار المعارك بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية.

وعلم موقع "الصحوة نت" من مصادر ميدانية أن القيادي الحوثي / نضال محمد المقداد / قتل مع عدد من مرافقيه في المعارك الجارية في محافظة البيضاء من اتجاه شبوة.

وقالت المصادر إن القيادي الحوثي "المقداد" هو  أحد المشائخ البارزين في قبيلة آنس التابعة لمحافظة ذمار، وقتل الاحد الماضي في جبهة البيضاء.

وكانت قد أعلنت قيادة الجيش والمقاومة الشعبية في محور بيحان عن أسر القيادي الحوثي المدعو ابوطه مشرف الميلشيات العام في محافظة البيضاء مع اثنين من مرافقيه أمس الثلاثاء.

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