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ضبط شاحنة في الضالع تقوم بتهريب أفارقة إلى مناطق سيطرة الحوثيين

الأربعاء 03 يناير 2018 09:39 م الصحوة نت - خاص
ضبط شاحنة في الضالع تقوم بتهريب أفارقة إلى مناطق سيطرة الحوثيين

أفاد مراسل "الصحوة نت" في محافظة الضالع نقلاً عن مصدر أمني بشرطة مريس أن الشرطة تمكنت اليوم الأربعاء من إلقاء القبض على شاحنة تقوم بتهريب العشرات من الأشخاص من الأفارقة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وقال المصدر إن أفراد النقاط الأمنية في المنطقة تمكنوا من الكشف وضبط سائق شاحنة يقوم بتهريب أكثر من 25 أفريقياً من خلال وضعهم تحت سلال الخضروات للتمويه.

وكشفت التحقيقات الأولية قيام سائق الشاحنة المضبوط بتهريب عدد من الأفارقة بتلك الطريقة ذاتها ومن أماكن مختلفة بمبرر ما وصفه ب" طلبة الله " حد قوله.

وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق قيام الحوثيين باستخدام عشرات الأفارقة في حفر الخنادق في صنعاء وصعدة، فيما تزج ببعضهم في جبهات قتالها.


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