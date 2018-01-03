التحالف: المليشيا أطلقت 86 صاروخاً باليستياً على السعودية آخرها الجمعة

قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن الطيار / تركي المالكي / في مؤتمر صحافي في العاصمة السعودية الرياض، قال إن الميليشيا أطلقت 86 صاروخاً باليستياً على السعودية آخرها يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المالكي أن ميليشيا الحوثي فشلت في صاروخ الجمعة من اطلاقه على السعودية.

وأوضح المالكي أن غارات التحالف تواصل بدقة استهداف مجاميع الميليشيا وترسانتها من الأسلحة، لافتاً إلى أن غارات دقيقة استهدفت كهوف تخزين صواريخ باليستية في جبل النهدين بصنعاء.

وأشار تركي المالكي إلى أن الميليشيا الحوثية تزرع الألغام في الممرات البحرية التجارية.

وعرض مالكي صوراً توضح مواقع تخزين الأسلحة والصواريخ في الكهوف واستهدافها من قبل مقاتلات التحالف خلال الأسبوع الماضي.

وقال التحالف إنه أفشل محاولات حوثية عدة للتمترس وزرع ألغام وعبوات على الحدود السعودية.

وانتقد المتحدث باسم التحالف تصريحات المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، قائلاً إن عليه الالتزام بمهام عمله.

وجدد المالكي تأكيده أن جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات.